Nach UN-Woche : Sprecher von US-Außenminister mit Corona infiziert

Sitzung in der UN-Generalversammlung am Hauptsitz der Vereinten Nationen. (Archivbild). Foto: Eduardo Munoz/Pool Reuters/AP/dpa

Washington Staatsgäste und Delegierte aus rund 100 Ländern hatten sich zur UN-Generaldebatte in New York getroffen. Der Sprecher des amerikanischen Außenministers wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet.

Price schrieb am Montag auf Twitter, er habe am Montagmorgen erstmals Symptome entwickelt und sei kurz darauf positiv getestet worden. Er werde sich nun für zehn Tage in Quarantäne begeben. Price hatte Blinken in der vergangenen Woche bei vielen Treffen mit ausländischen Partnern am Rande der UN-Generaldebatte begleitet.