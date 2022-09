Ukraine-Krieg : Sprecher: Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt

Sprecher: Selenskyj in Autounfall in Kiew verwickelt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Kiew Ernsthafte Verletzungen habe der Staatschef nicht. Die Umstände des Zusammenstoßes mit den Begleitfahrzeugen werde derzeit von der Polizei untersucht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, schrieb Sprecher Serhij Nykyforow am frühen Donnerstagmorgen auf Facebook.