„Vor einigen Stunden“ : Sprecher: Iran hat mit höherer Urananreicherung begonnen

SCREENSHOT - Zentrifugen für die Urananreicherung stehen in der Atomanlage Nathans. Der Iran hat mit der umstrittenen Erhöhung seiner Urananreicherung in der Atomanlage Fordo südlich der Hauptstadt Teheran begonnen. Foto: ---/IRANIAN STATE TELEVISION IRIB/epa/dpa

Teheran Hardliner hatten das Atomgesetzt entgegen aller Kritik aus dem Land durchgesetzt - selbst Irans Präsident Ruhani hält es für diplomatisch unklug. Nun werden Fakten geschaffen.

Der Iran hat mit der umstrittenen Erhöhung seiner Urananreicherung in der Atomanlage Fordo südlich der Hauptstadt Teheran begonnen.

„Das technische Prozedere für Urananreicherung auf 20 Prozent hat vor einigen Stunden in Fordo begonnen“, sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag auf dem Regierungsportal Dolat. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei über den Vorgang sowie das neue Atomgesetz, das unter anderem eine Erhöhung der Urananreicherung auf 20 Prozent vorsieht, in Kenntnis gesetzt worden.