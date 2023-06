Österreich SPÖ-Parteitag zur Wahl eines Parteichefs beginnt

Die SPÖ und ihre Funktionäre hätten möglicherweise den Kontakt zu ihrer Wahlklientel verloren, sagte der 52-Jährige vor den rund 600 Delegierten in Linz. „Vielleicht haben wir verlernt, den Interessen der Bevölkerung zu dienen.“ Die SPÖ habe es sich obendrein in der Vergangenheit in Koalitionen eher machtpolitisch bequem gemacht, statt auf die Durchsetzung ihrer Wahlziele zu drängen.