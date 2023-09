Wahlen Spaniens Parlament stimmt über Feijóo als Regierungschef ab

Anders als im ersten Wahlgang am Mittwoch, in der eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen notwendig war, reicht in der zweiten Wahlrunde eine einfache Mehrheit. Aber auch die ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht. Denn wenn alle Abgeordneten anwesend sind und sich niemand der Stimme enthält, liegt auch die einfache Mehrheit der insgesamt 350 Abgeordneten bei 176 Stimmen.