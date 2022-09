Parlamentswahl : Sozialdemokraten bei Schweden-Wahl vorn - Rechte wohl Zweite

Stockholm Schweden hat turbulente Jahre mit Regierungsrücktritten und schwierigen Mehrheitsverhältnissen hinter sich. Wird jetzt alles besser? Der Wahlabend zeigt: Es dürfte kompliziert bleiben - nicht zuletzt aufgrund des Ergebnisses der Rechtspopulisten.

Die acht Parlamentsparteien teilen sich in Schweden derzeit in zwei Vierergruppen auf - einen linksgerichteten und einen konservativen Block. Anderssons Seite verfügt momentan über die minimale Mehrheit von 175 der 349 Parlamentssitze, Kristerssons Block über 174. Die SVT-Prognose sah das linksgerichtete Lager bei 49,8 Prozent, das konservative Lager bei 49,2 Prozent. In Sitze umgerechnet steht es damit 176 zu 173. Mit anderen Worten: Es bleibt sehr knapp.

Zurückhaltung bei vorschnellen Aussagen

Der Fokus auf den Kampf gegen Kriminelle spielte offenbar vor allem den Rechten in die Hände. Andersson machte am Wahltag erneut klar, dass sie zur Zusammenarbeit mit allen Parteien bereit sei - außer mit den Schwedendemokraten. Sie sei sehr enttäuscht, dass sich andere Parteien in der Hinsicht anders entschieden hätten. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg warnte am Wahltag vor Populismus. „Antidemokratische und populistische Winde wehen stark. Wir müssen uns dem entgegenstellen“, schrieb sie auf Twitter.