Wechsel im Balkanland : Sozialdemokrat Milanovic wird Kroatiens neuer Präsident

Zoran Milanovic bei der Stimmabgabe in Zagreb. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa.

Zagreb Die rechte Präsidentin zog mit dem Amtsbonus, ihr linker Gegenspieler mit dem Versprechen von Normalität ins Rennen. Letzteres zog offenbar stärker: Kroatien bekommt nun einen neuen Präsidenten.

Der Sozialdemokrat Zoran Milanovic hat die Präsidentenwahl in Kroatien gewonnen. Der 53-jährige kam auf knapp 53 Prozent der Stimmen, wie die kroatische Wahlkommission am Sonntagabend nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen in Zagreb mitteilte.