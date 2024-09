Eskalation in Nahost Sorge vor weiteren schweren Angriffen im Libanon

Die intensiven Bombardierungen seit dem Wochenende mit Hunderten Toten trafen vor allem den Süden des Libanon, aber auch die Bekaa-Ebene im Osten. Sie haben Panik und Verzweiflung in dem kleinen Land am Mittelmeer ausgelöst. Vertriebene und Anwohner der betroffenen Gebiete im Süden suchten teils am Strand Schutz - fern von möglichen Zielen in der Hoffnung, dort sicherer zu sein. Viele Ortschaften nahe der libanesisch-israelischen Grenze wirkten wie ausgestorben. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind durch die israelischen Angriffe seit Montag Zehntausende Menschen in die Flucht gezwungen worden.