Krieg Soldaten der Ukraine: „Dann sehen wir dem Feind ins Auge“

„Meine Aufgabe ist die ganzheitliche Überwachung des Kampfraums“, sagt Jewhen. Die drei Beobachtungsmethoden sind seine „Sensoren“. Er selbst bewegt sich in einem unscheinbaren Auto entlang des Frontgebiets, wurde aber durchaus schon entdeckt. In einem Erdloch sei er in Deckung gegangen, während um ihn Granaten explodierten. Auch die Hälfte der Drohnenführer habe schon Verletzungen erlitten.