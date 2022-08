Frankreichs Präsident : So waren die ersten 100 Tage von Macrons zweiter Amtszeit

So waren die ersten 100 Tage von Macrons zweiter Amtszeit

Analyse Paris Nach dem Verlust der absoluten Parlamentsmehrheit kämpft Frankreichs Präsident mit Hürden – sein europäischer Gestaltungswille aber ist ungebrochen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält es im August wie viele Landsleute und steckt an der Küste die Füße in den Sand. Entspannt im Paddelboot ließ er sich an der Côte d'Azur nahe der präsidialen Sommerresidenz fotografieren. Dabei arbeitet der im Frühjahr wiedergewählte Präsident auch im Urlaub weiter, denn 100 Tage nach dem Start der zweiten Amtszeit häufen sich für den 2017 als Jungstar und Überflieger gestarteten Staatschef Baustellen und Probleme. Ein Schwerpunkt für Macron bleibt die internationale und europäische Bühne. Konnte der Franzose dort die Führungsrolle von Angela Merkel übernehmen – und wie läuft es mit Kanzler Olaf Scholz?