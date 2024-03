Terror „Sie schießen, sie schießen“ - Tote bei Anschlag in Moskau

Die Schüsse hören nicht auf, es hallt laut in dem großen Saal. Die Behörden sprechen von einem Terroranschlag, von etwa 40 Toten und 100 Verletzten. Menschen schreien vor Angst, laufen um ihr Leben. „Scheiße, scheiße, scheiße“, ruft ein Mann in einer Aufnahme, die zeigt, wie Konzertbesucher in Scharen in Richtung Ausgang rennen. Neben einer Rolltreppe liegt ein lebloser Körper in einer Blutlache.