Washington Nach dem Angriff auf das US-Kapitol sind die Behörden in Alarmbereitschaft. Derweil rückt für den Noch-Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren näher.

Per se ist die Amtseinführung vor dem Kapitol in der US-Hauptstadt Washington eine Veranstaltung mit größtem Sicherheitsaufgebot. In diesem Jahr gilt das angesichts der Ausschreitungen aber in besonderem Maße – auch wenn die Zeremonie wegen der Corona-Pandemie ohne das sonst übliche Massenpublikum stattfindet.