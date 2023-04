Konflikte Seoul: Nordkorea feuert atomwaffenfähige Rakete ab

Der Konflikt hat in den vergangenen Monaten wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer bisher beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach Raketen einschließlich ICBM und auch Lenkflugkörper getestet. Auch verschärfte Pjöngjang seine Rhetorik gegen die Regierungen in Washington und Seoul. Die USA und ihr Verbündeter Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen zur Abschreckung Nordkoreas wieder in vollem Umfang auf. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte bei einer Sitzung der Zentralen Militärkommission der herrschenden Arbeiterpartei am Montag gefordert, das Land müsse seine Kriegsabschreckung schneller und auf „praktischere und offensivere“ Weise stärken.