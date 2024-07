Lage im Überblick Selenskyj will Schulkinder vor russischen Angriffen schützen

Selenskyj besichtigte auch die Befestigungen und Abwehrstellungen seiner Streitkräfte an der Grenze zu Belarus. Bei dem Arbeitsbesuch in der Region Wolhynien wurde er von leitenden Militärs begleitet, wie aus der Präsidialkanzlei in Kiew verlautete. „Wir haben eine starke Verteidigung, sowohl was das Personal als auch die Verteidigungslinien betrifft“, sagte Selenskyj. „Und wir werden sie weiter verstärken.“