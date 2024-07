Lage im Überblick Selenskyj will eigenes Raketenprogramm forcieren

In China wiederum geht es darum, diplomatische Unterstützung zu generieren. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba will bei mehrtägigen Gesprächen in Peking eine Positionsannäherung mit China für eine künftige Friedenskonferenz erreichen. „Im Zentrum der Aufmerksamkeit wird eine Frage stehen: Frieden in der Ukraine“, betonte der Chefdiplomat in einem Video bei Facebook. Bei den Unterredungen gehe es darum, Anknüpfungspunkte zu finden. Es solle vor allem eine Konkurrenz verschiedener Friedenspläne vermieden werden. „Wir müssen zu einem gerechten und dauerhaften Frieden gelangen, und China könnte dabei eine wichtige Rolle spielen“, hob der Minister hervor.