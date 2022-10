Russische Invasion : Selenskyj vergleicht Aggressor Russland mit Nazis

Kiew- Bomben, Raketen, Drohnenangriffe: „Russlands einzige Taktik ist der Terror“, erklärt Ukraines Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache. Aber der Widerstand seines Landes sei nicht zu brechen.

Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. „Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert“, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Freitag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Russland sei vom Nachbarn zum Aggressor und zum Terroristen geworden - und habe sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht.