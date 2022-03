Krieg gegen die Ukraine : Selenskyj: Russland als terroristischen Staat einstufen

London/Kiew „Wir werden uns nicht ergeben“, erklärt der ukrainische Präsident vor dem britischen Unterhaus. Selenskyjs Partei erklärt sich bereit, das Ziel des Nato-Beitritts zu verschieben - und nennt Bedingungen.

Der ukrainische Präsident spielte in der Ansprache auch auf eine berühmte Rede des früheren britischen Premierministers Winston Churchill aus dem Zweiten Weltkrieg an. Man werde nicht aufgeben und nicht verlieren, sondern zur See, in der Luft, in Wäldern, Feldern, an den Küsten, in den Städten und Dörfern, in den Straßen und auf den Hügeln kämpfen. Mit ähnlichen Worten hatte sich Churchill 1940 an seine Bevölkerung gewandt, als diese eine deutsche Invasion befürchtete.