Die Lage im Überblick Selenskyj: Mehr Kontrolle im Raum Kursk - Druck in Pokrowsk

Nach den schweren russischen Luftschlägen gegen die ukrainische Energieinfrastruktur in den vergangenen Tagen dauern die Reparaturarbeiten an den Anlagen an. Der ukrainische Versorger Ukrenergo (Ukrenerho) kündigte für diesen Donnerstag erneut Stromabschaltungen an, von denen zu einzelnen Stunden bis zur Hälfte der Verbraucher in jeder Region betroffen sein kann. Geplant seien Abschaltungen von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ bis 21.00 Uhr MESZ).