Geheimdienste Selenskyj im Visier: Pole soll für Attentat spioniert haben

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Rzeszow gesammelt und an die Russen weitergegeben haben. „Dies sollte unter anderem den russischen Geheimdiensten helfen, ein mögliches Attentat auf ein ausländisches Staatsoberhaupt zu planen: den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj“, hieß es in der Mitteilung.