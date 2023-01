Ukraine-Krieg : Selenskyj fragt, ob Putin am Leben ist

Wolodymyr Selenskyj hält beim Weltwirtschaftsforum in Davos per Video eine Rede. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Kiew/Moskau Ist es Wladimir Putin oder doch ein Doppelgänger? Ist Putin überhaupt noch am Leben? Dem ukrainischen Präsidenten kommen manchmal Zweifel. Der Kreml antwortet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mag offenbar nach Gerüchten um angebliche Doppelgänger von Wladimir Putin nicht so recht glauben, dass der Kremlchef noch lebt. „Ich begreife nicht endgültig, ob er am Leben ist“, sagte Selenskyj per Video beim Weltwirtschaftsforum in Davos einer Mitteilung zufolge.