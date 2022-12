Krieg in der Ukraine : Selenskyj dankt Amerikanern im Kongress

Krieg in der Ukraine

Washington Wolodymyr Selenskyj wird bei einer Rede vor dem US-Kongress vom Publikum umjubelt. Doch der ukrainische Präsident warnt den Verbündeten auch und pocht auf weitere Unterstützung.

„Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter“, sagte Selenskyj vor den beiden Kammern des Parlaments in der US-Hauptstadt Washington bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise in Kriegszeiten. Immer wieder flammte in den Reihen Applaus auf. Der Ukrainer betonte die historische Bedeutung des Verteidigungskampfes für die Demokratie. Er machte aber deutlich, dass es für einen Sieg seines Landes weitere schwere Waffen brauche.