Nach Abrams-Erhalt Selenskyj: Arbeiten an weiteren Militärhilfen

Früher am Tag hatte der Staatschef bekannt gegeben, dass die ersten Abrams-Panzer in der Ukraine eingetroffen seien. Insgesamt haben die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 Kampfpanzern an das von Russland angegriffene Land angekündigt. Die Panzer seien eine „erhebliche Verstärkung“ für die Ukraine, sagte Selenskyj.