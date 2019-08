Migranten dürfen in Malta an Land : Seehofer begrüßt schnelle Lösung für Rettungsschiff

Valletta 40 Migranten sind nach vier Tagen an Bord des deutschen Rettungsschiffs „Alan Kurdi“ am Sonntagmorgen in Malta an Land gegangen. Die Regierung in Valletta gab nach eigenen Angaben vom Samstagabend ihr Einverständnis, nachdem sich mehrere EU-Staaten zur Aufnahme der Geflüchteten bereit erklärt hatten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich erfreut über die Entscheidung Maltas.

Die von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye betriebene „Alan Kurdi“ durfte in Malta nicht anlegen, die Küstenwache holte die Menschen stattdessen in internationalen Gewässern ab und brachte sie in die Hauptstadt Valletta. Der maltesischen Regierung zufolge hatten insbesondere die Bundesregierung und die EU-Kommission über die Verteilung der Migranten verhandelt. In welche EU-Staaten die Migranten gebracht werden sollen, teilte Valletta nicht mit. Die portugiesische Regierung hatte am Samstag ihre Bereitschaft zur Aufnahme von fünf Migranten bekundet. Demnach boten auch Deutschland, Frankreich und Luxemburg an, einen Teil der Geflüchteten aufzunehmen. Italiens rechtsextremer Innenminister Matteo Salvini hatte dem Rettungsschiff am Donnerstag die Einfahrt in einen italienischen Hafen verwehrt.