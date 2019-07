Nach Drohungen aus Ankara : Sechs in Libyen festgehaltene Türken wieder frei

Istanbul/Bengasi Sechs in Libyen festgehaltene türkische Staatsbürger sind nach scharfen Drohungen aus Ankara wieder frei. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Aus Ankara hatte es am Sonntag geheißen, dass die sechs Personen in der Gewalt der „illegalen Miliz“ des libyschen Generals Chalifa Haftar seien. Das sei ein „Akt der Räuberei und der Piraterie“. „Wir erwarten, dass unsere Bürger sofort freigelassen werden.“ Andernfalls würden „Haftars Elemente“ zum „legitimen Ziel“. Am Montag riet das Außenministerium türkischen Staatsbürgern zudem, sich aus Konfliktgebieten in Libyen fernzuhalten.