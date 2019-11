Verdächtiger erschossen : Scotland Yard: Messerangriff in London war Terror

Scotland Yard: Messerangriff in London war Terror

Polizei am Tatort: Britischen Medien zufolge ist es auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa.

London Mehrere Menschen erleiden Stichverletzungen. Ein Mann wird von Polizeibeamten angeschossen. Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen an den Sommer 2017 als Terroristen acht Menschen auf der London Bridge und dem nahen Borough Market töteten.

Bei der Messerattacke mit mehreren Verletzten in London handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen Terrorangriff. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Ein Verdächtigter sei noch am Tatort erschossen worden.