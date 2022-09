Afghanistan : Schwere Explosion im Diplomatenviertel von Kabul

Kabul In Kabul hat sich eine Detonation in einem Diplomatenviertel ereignet. Über mögliche Todesopfer gibt es noch keine offiziellen Angaben, doch ein örtliches Krankenhaus spricht von Toten und Verletzten.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es in einem Diplomatenviertel eine schwere Explosion gegeben. Wie ein Sprecher des Innenministeriums dem afghanischen Nachrichtensender Tolo News am Freitag mitteilte, ereignete sich die Detonation nahe einer Moschee, als Gläubige nach dem Gebet das Gebäude verließen. Augenzeugen hätten berichtet, dass eine Magnetbombe explodiert sei.