Nach Löfven-Rücktritt : Schweden sucht neuen Regierungschef

Stockholm Wer regiert künftig das skandinavische Land? Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Stefan Löfven wird ein Nachfolger gesucht. Wer hat die besten Chancen?

In Schweden hat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Stefan Löfven die Suche nach einem neuen Regierungschef begonnen.

Den Auftakt machten am Vormittag die Sozialdemokraten um den bisherigen Ministerpräsidenten Löfven, die stärkste Fraktion im Parlament. Der 63-Jährige hatte gleich nach seinem Rücktritt am Montag angekündigt, auch für eine neue Regierung bereit zu stehen. Auch der Chef der Moderaten, Ulf Kristersson (57), will versuchen, eine Mehrheit hinter sich zu bringen.