Washington : Schutzzaun um US-Kapitol wird abgebaut

Arbeiter entfernen den Schutzzaun am Kapitol, der nach dem Sturm am 06.01.2021 auf den Parlamentssitz durch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump errichtet worden war. Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Washington Das FBI stufte den Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar als inländischen Terrorismus ein - es folgten drastische Maßnahmen. Nun wird eine davon wieder aufgehoben.

US-Medien berichteten am Samstag, der am Vortag begonnene Abbau könne sich über mehrere Tage hinziehen. Bereits im März war ein äußerer Zaun rund um das Kapitol in Washington wieder abgebaut worden.