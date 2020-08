Hintergründe unklar : Schüsse vor Weißem Haus: Trump verlässt Pressekonferenz

Washington Schockmoment bei Trump-Pressekonferenz: Vor laufenden Kameras wurde der US-Präsident in Sicherheit gebracht - draußen vor dem Weißen Haus waren Schüsse gefallen.

Wegen Schüssen vor dem Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz in seinem Amtssitz für wenige Minuten verlassen.

Der Vorfall sei „sehr nah“ gewesen, sagte Trump. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden - über ihren Zustand war zunächst nichts bekannt. Ansonsten sei niemand verletzt worden. Die genauen Hintergründe blieben unklar. Bilder des Nachrichtensenders CNN zeigten Sicherheitskräfte - offenbar auf dem Geländes des Weißen Hauses -, die durch ein Tor in einem Zaun liefen.

Trump war bei der Pressekonferenz am Montag nach nur wenigen Minuten aus dem Raum geführt worden, nachdem ein Mitarbeiter an ihn herangetreten war und ihn Trump zufolge ins Ohr geflüstert hatte, dass er mitkommen solle. Der US-Präsident gab einen Laut der Verwunderung von sich, schaute noch einmal in den Presseraum und ging dann ruhig aus dem Zimmer.