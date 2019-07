Ken Follett : „Eine Kultur, die engstirnig ist, ist tot“

London Der Bestseller-Autor unternimmt mit drei Schriftsteller-Kollegen eine „Freundschaftstour“ durch Europa – eine Charme-Offensive in Zeiten des Brexits.

FOLLETT Wir schämen uns und sind verärgert und beunruhigt über die politischen Ereignisse der letzten drei Jahre im Königreich. Wir haben das Gefühl, unseren europäischen Nachbarn wird der Eindruck verliehen, dass die Briten sie nicht mögen, dass wir nicht Teil Europas sein wollen. Das stimmt in unserem Fall nicht, im Gegenteil. Wir selbst betrachten uns als Erben einer unglaublich reichen Tradition der europäischen Literatur, und wir stehen auf den Schultern von Giganten der Schriftstellerkunst wie Johann Wolfgang von Goethe in Deutschland, Giuseppe Tomasi di Lampedusa in Italien, Victor Hugo in Frankreich oder Miguel de Cervantes in Spanien. Ich will mich nicht mit diesen großen Schriftstellern vergleichen, aber wir profitieren von ihnen. Insbesondere aber freuen wir uns und sind stolz darauf, dass Millionen von Menschen unsere Geschichten in ihrer jeweiligen Sprache lesen. Ihnen wollen wir mit der Tour sagen: Wir hassen euch nicht. Wir wollen nicht von euch getrennt sein. Wir wertschätzen euch.