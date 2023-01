Kampfpanzer : Scholz-Sprecher: Leopard-Lieferung hängt nicht von USA ab

Berlin Medienberichten zufolge macht Kanzler Scholz die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine von gleichzeitigen Lieferungen der USA abhängig. Der Regierungssprecher weist die Berichte zurück.

Melynk: „Panzer-Kasperltheater“ beenden

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung aufgefordert, den Widerstand gegen Leopard-Lieferungen in die Ukraine aufzugeben. „Wir rufen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, dieses Panzer-Kasperltheater heute in Ramstein zu beenden und die Lieferung von deutschen Leoparden sofort auf den Weg zu bringen“, sagte Melnyk der „Süddeutschen Zeitung“ am Rande des Ramstein-Treffens.