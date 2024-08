Bedrohung durch Russland Scholz sagt Ukraine und Moldau anhaltende Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz sichert der Ukraine und deren kleiner Nachbarrepublik Moldau trotz der Debatten über weitere Kürzungen im deutschen Haushalt anhaltende Unterstützung zu. „Deutschland wird in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen“, sagte der SPD-Politiker bei einem Kurzbesuch in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau. Er fügte hinzu: „Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist und wir werden der größte nationale Unterstützer der Ukraine in Europa sein.“ Nur die USA leiste mehr als große Weltmacht, betonte der Kanzler und ergänzte: „Insofern ist das etwas, worauf sich alle verlassen können in der Ukraine.“