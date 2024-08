Terrorismus Schock und Enttäuschung in Wien: Terror trifft „Swifties“

Der Hauptverdächtige des Anschlags in Wien hat der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen. Der IS stellt mit seinen verschiedenen regionalen Ablegern weiterhin eine große Gefahr dar. Nach seiner militärischen Niederlage im Irak 2017 und in Syrien 2019 hatte das Terrornetzwerk zwar eine Zeit lang weniger Anhänger rekrutieren können. Inzwischen sieht es aber wieder anders aus. Vor allem radikalisierte Einzeltäter und kleine Terrorzellen, die schwerer zu entdecken sind, sind gefährlich - auch in Europa.