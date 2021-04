Vorwürfe gegen Premier Johnson : Schlammschlacht in Westminster

Der Druck auf Boris Johnson wegen einer pietätlosen Äußerung zu Toten in der Pandemie wächst. Ärger bereiten dem britischen Regierungschef auch Fragen zur Finanzierung der Renovierung seiner Dienstwohnung. Foto: dpa/Toby Melville

London Der britische Premier Boris Johnson gerät zunehmend unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, er habe die Renovierung seiner Dienstwohnung heimlich von privaten Spendern bezahlen lassen. Außerdem soll er 2020 einen zweiten Lockdown mit drastischen Worten abgelehnt haben.

Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben ihre Vier-Schlafzimmer-Wohnung in 11 Downing Street, gleich neben dem Regierungssitz in Nummer Zehn, renoviert. Das Ziel war es, die Spuren der ehemaligen Premierministerin Theresa May zu beseitigen und die Wohnung von einem „John-Lewis-Albtraum in einen High-Society-Hafen“ zu verwandeln. Nun muss man wissen, dass das Kaufhaus John Lewis eine Institution in Großbritannien darstellt. Vor allem bei Kunden aus der Mittelschicht ist John Lewis beliebt, während für Menschen aus der Arbeiterklasse die Möbel und Accessoires unerschwinglich bleiben. Umso versnobter erscheint zahlreichen Briten nun die Renovierung. Die große Frage aber dreht sich vor allem um die Kosten: Wer hat für die Neugestaltung bezahlt?

Es wird spekuliert, dass die Rechnung bis zu 200 000 Pfund, etwa 230 000 Euro, teuer gewesen sei, obwohl dem Premier jährlich maximal 30 000 Pfund, rund 34 500 Euro, für Ausbesserungsarbeiten in den privaten Gemächern zur Verfügung stehen. Deshalb hätten private Spender die Kosten übernommen. Das jedenfalls behauptet Johnsons ehemaliger Top-Berater Dominic Cummings in der jüngsten Schlammschlacht in Westminster. Cummings zufolge war er gegen die Pläne seines Chefs, die Renovierung heimlich von Privatspendern bezahlen zu lassen, und nannte sie ihm gegenüber „unethisch, töricht, möglicherweise illegal und beinahe sicher ein Bruch der Regeln über die ordnungsgemäße Bekanntmachung über die Verwendung von Spendengeldern“. Das schien Johnson damals nicht zu kümmern. Nun gerät der konservative Regierungschef dagegen unter massiven Druck. Zwar dementiert er alle Vorwürfe. Aber die Anschuldigungen wiegen schwer – und sie werden nicht nur von der Opposition dankbar ausgeschöpft, sondern ausgerechnet von der sonst Boris-Johnson-freundlichen konservativen Presse in vernichtenden Schlagzeilen präsentiert. Ist das der Anfang vom Ende seiner Amtszeit, wie einige Kommentatoren bereits mutmaßen? Hinzu kommt nämlich ein weiterer Skandal. Der Premier soll im vergangenen Herbst einen weiteren Lockdown zunächst abgelehnt haben mit den Worten: „Sollen sich die Leichen doch zu tausenden stapeln.“ Sowohl die BBC als auch der Sender ITV berichten, sie hätten weitere Quellen für das Zitat. „Völliger Blödsinn“, sagte dagegen Johnson, der in diesen Tage durch die Lande zieht und Wahlkampf macht. Nächste Woche stehen wichtige Lokal- und Regionalwahlen an.

Dominic Cummings, ehemaliger Sonderberater des britischen Premierministers Johnson. Foto: dpa/Jonathan Brady