Parlamentswahl : Schiitischer Geistlicher Al-Sadr wohl Wahlsieger im Irak

Bagdad Der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr ist eine kontroverse Figur. Früher bekämpfte seine Miliz US-Truppen, heute gibt er sich als Reformer. Das nehmen ihm viele Menschen im Irak aber nicht ab.

Zahlreiche Menschen fuhren in Autokorsos mit Hupkonzerten durch die Hauptstadt Bagdad, viele von ihnen schwenkten Irak-Fahnen. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission erreichte al-Sadrs Strömung bei der Parlamentswahl am Sonntag die meisten Stimmen für das Abgeordnetenhaus. Al-Sadr beanspruchte den Sieg am Montagabend für sich. In Bagdad feierten Anhänger des Predigers auf den Straßen.