Migration Schiffsunglück vor Lampedusa: Noch 15 Menschen vermisst

Nach einem neuen Schiffsunglück im Mittelmeer mit mindestens neun Toten werden noch etwa 15 Menschen vermisst. Der italienischen Küstenwache zufolge war ein Boot mit mehr als 40 Flüchtlingen an Bord etwa 30 Seemeilen südöstlich der Insel Lampedusa in internationalen Gewässern gekentert. Die Suche nach Überlebenden werde durch Wellen von bis zu 2,50 Metern erschwert, hieß es. Das Boot hatte sich nach deren Angaben in Sfax in Tunesien auf den Weg nach Europa gemacht. Im Mittelmeer kommt es immer wieder zu solchen tödlichen Katastrophen.