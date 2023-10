Italienischer Schriftsteller Saviano wegen Beleidigung Melonis zu Geldstrafe verurteilt

Der italienische Schriftsteller Roberto Saviano („Gomorrha“) ist wegen Beleidigung der heutigen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Anti-Mafia-Kämpfer wurde am Donnerstag von einem Gericht in Rom schuldig gesprochen. Saviano hatte die Vorsitzende der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia 2020 in einer Talkshow mehrfach als „Bastard“ bezeichnet. Schon damals ging es um den Umgang mit Einwanderern. Meloni saß seinerzeit noch in der Opposition.