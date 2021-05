Nach erzwungener Landung von Ryanair-Flugzeug : Europa, Belarus und eine „deutliche Antwort“

Mit Spürhunden durchsuchen Sicherheitskräfte die Ryanair-Maschine, die belarussische Behörden auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gezwungen hatten. An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch. Foto: dpa/Uncredited

Brüssel In Minsk zwingt Machthaber Lukaschenko ein Flugzeug zur Landung und lässt einen Gegner festnehmen. Die EU ist empört – und entschlossen.

Das europäische Gipfeltreffen am Montagabend hatte noch nicht begonnen, da gab sich EU-Ratspräsident Charles Michel schon sicher: „Der Vorfall wird nicht ohne Konsequenzen bleiben.“ Dass die belarussischen Behörden den Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius am Sonntag regelrecht vom Himmel geholt hatten, um den regimekritischen Blogger Roman Protassewitsch zu verhaften, hat die 27 Staats- und Regierungschefs zutiefst empört.

Der polnische Premier Mateusz Morawiecki sprach von einem „Akt des Staatsterrorismus“ und wollte den sofortigen Stopp aller Flugverbindungen zwischen der EU und Belarus durchsetzen. Frankreich sicherte dafür postwendend seine Unterstützung zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von einem „unverschämten und illegalen Verhalten des Regimes“ gesprochen. Und während in Berlin, Paris, Brüssel und weiteren Hauptstädten die Botschafter der Führung in Minsk in die Außenministerien einbestellt wurden, bereiteten die Helfer der Staats- und Regierungschefs im Hintergrund mögliche Gegenmaßnahmen vor.

Behörden der Republik Belarus hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug mit mehr als 100 Passagieren zur Landung gebracht – angeblich wegen einer Bombendrohung. Dabei stieg auch ein Kampfjet auf. Nach langem Rätseln über den Verbleib des 26-jährigen Protassewitsch bestätigte das belarussische Innenministerium am Montagabend, dass der Blogger in Untersuchungshaft genommen worden sei. Protassewitsch, der in seiner Heimat unter anderem wegen Anstiftung zu Protesten gegen Lukaschenko zur Fahndung ausgeschrieben war, hatte im Exil in Litauen gelebt. Ihm drohen in Belarus viele Jahre Haft.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte vor Beginn des Gipfels die sofortige Freilassung des Bloggers und dessen Partnerin. Sie sprach von einem „beispiellosen Vorgehen der belarussischen Autoritäten“.

Schon am Montagmorgen hatten etliche Fluggesellschaften aus der EU angekündigt, den belarussischen Flugraum ab sofort zu umfliegen – was dem Regime in Minsk erhebliche finanzielle Einbußen wegen des Wegfalls der Luftsteuer bescheren dürfte. Es zeichnete sich darüber hinaus ab, dass die EU-Chefs noch sehr viel weitergehen könnten, unter anderem mit einem sofortigen Start- und Landeverbot für die Fluggesellschaft Belavia. Im Katalog möglicher Sanktionen stand neben weiteren Reiseverboten für die Verantwortlichen der Aktion auch ein Ausschluss des Landes aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem. Der irische Außenminister Simon Coveney forderte eine „sehr deutliche Antwort“.

Dass die Behörden in Minsk versuchten, den Vorfall als „normale Reaktion im Fall einer Bombendrohung“ darzustellen und auch eine internationale Expertenkommission einluden, konnte die aufgebrachte Stimmung im Kreis der EU-Staatenlenker kaum besänftigen. Wie auch? Schon die vorliegenden Daten zeigten deutlich, dass der Jet sich bereits im Landeanflug auf Vilnius befand. Die gängigen Regeln, so Experten der EU unter der Hand, hätten im Fall einer „real existierenden Bombendrohung“ die sofortige Landung am Zielort vorgeschrieben, sicher keinen Umweg nach Minsk.