Zoff um Staatsverschuldung : Salvini zeigt sich im Schuldenstreit dickköpfig

Matteo Salvini Ende Januar bei einer Pressekonferenz in Rom. Im Zwist mit Brüssel kommt ein Einlenken für ihn nicht in Frage. Foto: Andrew Medichini/AP.

Rom Im neuen Streit mit der EU-Kommission um die hohe Staatsverschuldung zeigt sich die italienische Regierung stur. Er sei zuversichtlich, dass „Europa unseren Willen, zu wachsen und Steuern zu senken, respektiert“, so Vize-Premier Matteo Salvini.

„Nächste Woche werde ich mit der Zustimmung, die ihr mir gegeben habt (...), in Brüssel sagen: Lasst uns arbeiten, wie es die Italiener von uns wollen - weniger Steuern, mehr Arbeit. Und wenn sie uns Nein sagen, werden wir sehen, wer dickköpfiger ist“, sagte der Chef der rechten Lega am Samstag bei einer Veranstaltung in Potenza.