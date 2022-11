Konflikte : Russlands Krieg - Wo die Länder des Nahen Ostens stehen

Algier Beim ersten Treffen der Arabischen Liga seit langem hätte Algerien gerne Russlands Verbündeten Syrien wieder begrüßt. Doch das stößt auf Widerstand. Wie blicken die arabischen Staaten auf Moskau?

Die arabische Welt hält sich bislang mit Kritik an Russland und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück. Die 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga plädieren im Ukraine-Krieg zwar für einen Verzicht auf Gewalt und eine politische Lösung, wie sie auf einem Gipfel am Mittwoch mitteilten. Die Länder wollen aber in dem Konflikt neutral bleiben, wie es in einer Abschlusserklärung hieß.