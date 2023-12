Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, sprach die russische Forderung in diesem Jahr mehrmals an. Im Juli kritisierte sie, dass jüdische Blockade-Opfer individuell entschädigt werden, russische und andere Opfer aber nicht. Sie sprach von „rassische Diskriminierung“. Und sie nannte dies ein Beispiel für Nationalismus, der in westlichen Gesellschaften Wurzeln schlage und sich auch weigere, die „Nazi-Natur des Kiewer Regimes“ zur Kenntnis zu nehmen - so wörtlich in der Zeitung „Rossijskaja Gaseta“.