Konflikte : Russland warnt Ukraine vor Einmarsch in Transnistrien

Moskau In der einstigen Sowjetrepublik Moldau konkurrieren proeuropäische mit prorussischen Kräften. Besonderen Einfluss hat Moskau im abgespaltenen Transnistrien - und schickt jetzt eine Warnung gen Kiew.

Russland wirft der Ukraine vor, eine Invasion in die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien zu planen. Das russische Verteidigungsministerium teilte laut Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag mit, Kiew wolle in naher Zukunft eine bewaffnete Operation „unter falscher Flagge“ in Transnistrien durchführen.