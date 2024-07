Spionagevorwürfe Russland verurteilt US-Reporter zu 16 Jahren Haft

Der Machtapparat presst so immer wieder in den USA inhaftierte Russen frei. Ende 2022 wurde so der in den USA einsitzende Waffenhändler Viktor But gegen die bekannte US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht. Die russischen Behörden hatten Griner, die zu der Zeit auch in Russland spielte, am Flughafen mit einer geringen Menge Haschischöl festgenommen und dann zu einer langen Haft verurteilt.