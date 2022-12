Ostchinesisches Meer : Russland und China halten Flottenmanöver ab

Moskau Seit 2012 absolvieren Moskau und Peking gemeinsame Manöver im Pazifik. Auch dieses Jahr soll der Kriegsfall geprobt werden. Angesichts des Ukraine-Kriegs und Chinas Drohungen gegen Taiwan sorgt das für Argwohn.

Russland und China planen nach Militärangaben aus Moskau ab Mittwoch ein mehrtägiges Flottenmanöver vor der Küste von Japan und Taiwan. „Ein Verband von Kriegsschiffen der Pazifikflotte ist zur Teilnahme am gemeinsamen russisch-chinesischen Marinemanöver Meereskooperation-2022 ausgelaufen“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag in seinem Telegram-Kanal mit. Geplant sind demnach gemeinsame Schießübungen mit Raketen- und Schiffsartillerie im Ostchinesischen Meer.