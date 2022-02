Liveticker zum Russland-Ukraine-Konflikt : Russische Bodentruppen dringen in Ukraine ein – Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

Russische Bodentruppen dringen in Ukraine ein – Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

Liveblog Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Ukraine hat alle Bürger zu den Waffen aufgerufen. Alle Informationen zum Russland-Ukraine-Konflikt im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag (24. Februar) die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Angriff auf die Ukraine „als eklatanten Bruch des Völkerrechts“ bezeichnet. „Er ist durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Scholz am Donnerstagmorgen in Berlin. Deutschland verurteile den „rücksichtslosen Akt“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufs Schärfste. Scholz kündigte zudem weitere Sanktionen an: „Im Rahmen der G7, der Nato und der EU werden wir uns heute eng absprechen.“