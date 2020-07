Friedliche Proteste : Russland stimmt über neues Grundgesetz ab

Wladimir Putin, Präsident von Russland, zeigt einer Mitarbeiterin der Wahlkommission seinen Pass in einem Wahllokal. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau Die Corona-Krise machte dem Kreml bei der umstrittenen Volksabstimmung beinahe einen Strich durch die Rechnung: Erst wurde sie verschoben und dann teils ins Internet verlegt. Am Haupttag aber ist alles wie immer. Selbst das Ergebnis ist schon vorher bekannt.

Auch die Zentrale Wahlkommission veröffentlichte bereits Stunden vor Schließung der letzten Wahllokale erste Ergebnisse aus den Regionen. Demnach sollen rund 70 Prozent mit „Ja“ gestimmt haben. Die Wahlbeteiligung wurde am Nachmittag mit mehr als 63 Prozent angegeben.

Mit dem neuen Grundgesetz kann Putin in den nächsten 16 Jahren, also bis 2036, mit mehr Befugnissen im Amt bleiben, wenn er wiedergewählt wird. Nach der alten Verfassung von 1993 hätte er sich in vier Jahren zurückziehen müssen. Insgesamt waren im flächenmäßig größten Land der Erde mit elf Zeitzonen 110,5 Millionen Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Verfassung beinhaltet viele soziale Versprechen.