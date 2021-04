Diplomatie : Russland legt sich noch nicht fest auf Gipfel mit Biden

Moskau Kommt es zum Gipfeltreffen von US-Präsident Biden mit seinem russischen Kollegen Putin? Der Kreml lässt offen, ob der Staatschef positiv auf die US-Initiative reagieren wird.

Trotz vieler Meinungsunterschiede hätten die Präsidenten aber über den Versuch gesprochen, miteinander zu reden. Biden hatte Putin das Gespräch in einem Drittland am Dienstag bei einem Telefonat überraschend angeboten, um über eine Vielzahl von Problemen in den russisch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen.

Auf diplomatischen Kanälen will Russland nach Peskows Darstellung die Möglichkeit eines solchen Treffens ausloten. Es sei voreilig, jetzt über einen Ort und einen Zeitpunkt nachzudenken, meinte er. Geplant ist das Treffen in einem EU-Land. Finnland etwa hatte sich angeboten.

Nach der Entsendung von US-Kriegsschiffen ins Schwarze Meer verlegte Russland am Mittwoch einen ganzen Verband dorthin für ein Manöver, bei dem auch geschossen werden sollte. Daran sollten auch Flugzeuge und Hubschrauber der Luftstreitkräfte der Marine teilnehmen, heiß es in Moskau.

Die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollten am Mittwoch in einer gemeinsamen Videokonferenz unter anderem über die aktuelle Zuspitzung des Ukraine-Konflikts beraten. US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wurden zu den Gesprächen - bei denen es auch um den Abzug aus Afghanistan gehen sollte - persönlich in der Nato-Zentrale in Brüssel erwartet.