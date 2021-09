Bürgerrechte : Russland erklärt Bürgerrechtsportal zu ausländischem Agenten

Demonstrierende versammeln sich während eines Protests gegen die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Russland. Symbolbild. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Moskau Russische Behörden nutzen ein Gesetz über Finanzierung aus dem Ausland, um gegen kritische Medien und Nichtregierungsorganisationen vorzugehen. Nach der Parlamentswahl kommt es wieder zum Einsatz.

Russische Behörden haben das Bürgerrechtsportal Owd-Info in das umstrittene Register der „ausländischen Agenten“ aufgenommen. Das geht aus einer Mitteilung des russischen Justizministeriums vom Mittwochabend hervor.

Laut dem umstrittenen Gesetz müssen sich in Russland Medien und Nichtregierungsorganisationen als „ausländische Agenten“ registrieren, wenn sie sich mit Geld aus dem Ausland finanzieren. Moskau begründet das mit Schutz vor politischer Einmischung in innere Angelegenheiten. Kritiker hingegen monieren, betroffene Organisationen und Menschen würden so stigmatisiert und die Auflagen seien oft kaum zu stemmen.