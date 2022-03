Krieg in der Ukraine : Russland bezeichnet Waffenlieferungen als „verbrecherisch“

Moskau Zahlreiche Länder haben bereits Waffen in die Ukraine geliefert. Das russische Außenministerium wiederholt nun eine Drohung - und spricht von einer „katastrophalen Entwicklung der Situation“.

Die Lieferung von Waffen oder Flugzeugen sowie die Entsendung von Söldnern könnten die humanitäre Lage in der Ukraine nicht verbessern, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Montag der Staatsagentur Tass zufolge. Im Gegenteil würde das eine „katastrophale Entwicklung der Situation nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den Nato-Ländern provozieren“, betonte sie.