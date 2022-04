Ukraine-Krieg : Russischer Raketenkreuzer angeblich gesunken

Kiew Am Abend meldete die Ukraine den Beschuss des russischen Kriegsschiffes „Moskwa“ im Schwarzen Meer. Das Schiff sei mittlerweile gesunken, heißt es nun aus Kiew. Moskau spricht hingegen nur von einer Evakuierung.

„Wo ist die „Moskwa“? Sie ist gesunken“, schrieb Arestowytsch am Donnerstag auf Twitter und bei Telegram. Bestätigungen für diese Behauptung lagen jedoch zunächst nicht vor. Das ukrainische Einheitsfernsehen griff Arestowytschs Tweet dennoch auf. Russland sprach lediglich von schweren Schäden.

Das Flagschiff der russischen Schwarzmeerflotte soll Kiewer Angaben zufolge am Mittwochabend von zwei ukrainischen Neptun-Raketen getroffen worden sein. Das russische Verteidigungsministerium hatte Schäden am Schiff bestätigt, sprach allerdings nur von einem Brand und nannte keine Ursache. Die gesamte Mannschaft sei evakuiert worden, hieß es in Moskau.